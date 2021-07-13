Второй раз за неделю в одном и том же башкирском руднике погиб рабочий

Молодой машинист выполнял маневровый работы в наклонном съезде и потерял контроль над автомобилем, который стал самопроизвольно скатываться вниз Фото: Иван МАКЕЕВ

В строящемся Юбилейном руднике в Хайбуллинском районе Башкирии погиб второй рабочий за неделю. На этот раз жертвой несчастного случая стал 22-летний водитель подземной самоходной машины. Об инциденте сообщило «Шахтостроительное управление», сотрудником которого был погибший.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, все случилось 12 июля в 20:30. По предварительным данным, молодой машинист выполнял маневровые работы в наклонном съезде и потерял контроль над автомобилем, который стал самопроизвольно скатываться вниз.

– При невыясненных обстоятельствах машинист ПСМ [подземной самоходной машины] при неконтролируемом движении автомобиля оказался вне кабины транспортного средства, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью, – добавили в «Шахтостроительном управлении».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, 8 июля при обрушении горных пород в том же Юбилейном руднике погиб 51-летний машинист погрузочно-доставочной машины. Следственный комитет возбудил уголовное дело.