По факту гибели работника в башкирском руднике возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла в строящемся руднике «Юбилейный» Фото: Иван Макеев

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели работника при обрушении горных пород в строящемся руднике на территории Хайбуллискного района. Мужчина числился сотрудником «Шахтостроительного управления». Расследование ЧП будет вестись в рамках статьи о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– 8 июля 2021 года в строящемся руднике «Юбилейный» на горизонте 340 метров произошло обрушение горных пород. В результате происшествия под завалами погиб 51-летний машинист погрузочно-доставочной машины, находившийся в месте обрушения. В настоящее время тело погибшего извлечено, – озвучили версию следствия в СК РБ.

Место происшествия изучили следователи, а также сотрудники МВД и МЧС. Сыщики затребовали служебную документацию у предприятия. К расследованию также будут подключены региональные управления Ростехнадзора и Гострудинспекции.