У Хабирова состоялся «серьезный разговор» с выпускниками-стобалльниками ЕГЭ

фото: vk.com // Радий Хабиров

У главы Башкирии Радия Хабирова состоялся «серьезный разговор» с выпускниками, получившими сто баллов на ЕГЭ. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях сегодня, 13 июля.

– С выпускниками у нас состоялся серьёзный разговор. Про наши вузы, про то, куда двигается республика, про то, чего ребята хотят, куда стремятся. Конечно, куда поступать, выбирают они сами. Буду рад, если это будут наши вузы, у нас серьезный уровень образования по многим направлениям, – отметил Хабиров.

Он добавил, что бюджетных мест в Башкирии стало на 2 тысячи больше. Кроме того, власти региона будут выплачивать 150 тысяч рублей всем местным 100-балльникам, поступившим в республиканские вузы. Глава заявил, что даже если выпускники выберут другие университеты, их все равно будут ждать дома.

В Башкирии ЕГЭ на 100 баллов в текущем году сдали 104 человека. Самые популярные работы с максимальной оценкой по физике (33), русскому языку (22), информатике (18) и химии (14). Пятеро выпускников дважды стали стобалльниками.