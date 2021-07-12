Следком Башкирии расследует гибель двухмесячного ребенка в аварии

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения водителю.

В Кигинском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Напомним, что он управлял иномаркой, в которой в результате аварии погиб двухмесячный ребенок.

Правоохранители установили, что ДТП произошло 11 июля около 22 часов. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на 11 км автодороги Верхние Киги – Ибраево вылетел в кювет, автомобиль опрокинулся. В машине тогда находились шесть человек, включая водителя и двоих детей – 2 и 7 месяцев. К сожалению, младший скончался от полученных травм в больнице, а за жизнь семимесячного борются врачи. Оба ребенка были на руках у родителей.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения водителю.