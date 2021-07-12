В Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет и погубил младенца

ГИБДД РБ

В Кигинском районе Башкирии вечером 11 июля в больнице после ДТП скончался 2,5-месячный ребенок. Он находился на руках у матери в машине, которой управлял пьяный водитель. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Все произошло на 11 километре автодороги Верхние Киги-Ибраево. 33-летний житель Иглинского района за рулем Mitsubishi Lancer съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.

– 2,5-месячный мальчик, находившийся на руках у матери, а также 7-месячная девочка, находившаяся на руках у отца, доставлены в больницу. Сегодня утром 2,5-месячный малыш скончался в медучреждении. Медицинское освидетельствование водителя показало 1,320 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – передали в дорожной полиции.

В ГИБДД добавили, что в машине сидели две семьи – семь человек, включая водителя. Они возвращались домой после отдыха на речке Ай в селе Ирбай.