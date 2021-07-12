За сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще пять человек

Коронавирус за сутки был обнаружен еще у 215 жителей Башкирии

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались пять человек. Число жертв инфекции с начала пандемии увеличилось до 655. Статистику 12 июля обновил региональный оперштаб.

Напомним, в республике вновь зафиксирован рекордный прирост зараженных COVID-19 – инфекцию выявили еще у 215 жителей республики. Общее число заболевших уже превышает 43,5 тысячи человек. С выздоровлением в течение минувших 24 часов выписано всего десять пациентов, всего – 40 397.

По официальным данным, прямо сейчас ковидом в Башкирии болеют свыше 2,5 тысячи жителей, 53 из них лежат в больницах в тяжелом состоянии.