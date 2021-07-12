В Башкирии 53 человека находятся в реанимации из-за коронавируса

Заболеваемость в регионе уже который день бьет рекорды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии продолжает расти число инфицированных коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за последние сутки ковид был обнаружен еще у 215 жителей республики, а общее число заболевших достигло 43564 человек. На амбулаторном лечении из них находятся 2012 человек. Состояние 16 пациентов, находящихся на стационарном лечении, врачи оценивают как удовлетворительное, 432 – средней тяжести, 52 – тяжелое. В реанимации находятся 53 пациента, из них 9 подключены к аппаратам ИВЛ. С выздоровлением выписано более 93 процентов заболевших – более 40 тысяч человек

Всего, как сообщил замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин, республика по темпу заболеваемости находится на 81 месте в России. Сейчас в регионе развернуто 3600 инфекционных коек, из которых занято 85 процентов.

Продолжается в республике и массовая вакцинация от ковида. 1-м компонентом привито уже 739 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 420 тысяч жителей региона. Всего в республику поставлено 850080 доз вакцины, в ближайшие дни планируется поступление еще 20 тысяч доз вакцин.

- Нельзя снижать объемы. Мы набрали хороший темп и должны завершить эту работу по максимуму, - поручил Радий Хабиров Минздраву.