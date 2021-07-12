Мать и сын погибли в ДТП с тягачом под Уфой

фото: ГИБДД РБ
В Уфимском районе Башкирии днем 11 июля произошло ДТП, в котором погибли мать и сын. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
Авария случилась на 21 километре Западного обхода Уфы. По предварительной информации, 38-летний житель Пермского края на перекрестке не уступил дорогу тягачу Skania и столкнулся с ним – большегруз буквально снес легковушку.
фото: ГИБДД РБ
– Водитель легкового автомобиля и его 57-летняя мать скончались на месте происшествия. 43-летний водитель грузовика из Нижегородской области не пострадал, – добавили в Госавтоинспекции.
Дорожная полиция проводит расследование по факту смертельного ДТП.
Напомним, сегодня утром, 12 июля, на железнодорожном переезде в Мелеузовском районе произошла авария с автомобилем и тепловозом. Известно о троих пострадавших.