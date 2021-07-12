На железнодорожном переезде в Башкирии столкнулись легковушка и тепловоз

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 12 июля, на железнодорожном переезде в башкирском селе Зирган легковушка столкнулась с тепловозом. Сообщение об инциденте поступило в МЧС республики в 7:40.

ДТП с Opel Astra и маневровым тепловозом без вагонов случилось на автодороге Зирган-Нордовка. В результате происшествия травмы получили три человека из иномарки – детей среди них нет. Пострадавших доставили в городскую больницу города Салавата.

– Железнодорожное полотно, опоры и контактные сети не повреждены. Задержки пассажирских и грузовых поездов не ожидается, – добавили в экстренном ведомстве.

В МЧС добавили, что железнодорожный переезд нерегулируемый.

Обновление: по данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, водитель автомобиля «грубо нарушил правила дорожного движения», выехав на пути перед приближающимся автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но этого было недостаточно, чтобы избежать столкновения.