Глава Башкирии придумал очередное задание для жителей республики

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 11 июля, опубликовал на странице своей социальной сети любопытный пост, в котором обратился к местным жителям с просьбой. Руководитель региона попросил своих подписчиков подписать фотографию, на которой изображен задумчивый ребенок перед трактором.

«Придумайте название ситуации», – подписал он публикацию.

Жители республики откликнулись на призыв Хабирова, прислав ему разнообразные варианты. Среди предложенного был и такие варианты: «Так... Я же велосипед хотел собрать!», «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!», «Что же это я сотворил!?».