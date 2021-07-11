Пожилой уфимец пропал, заблудившись в городе

Фото: Лиза Алерт Башкортостан

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали подробности поиска пропавшего уфимца. Спустя некоторое время после исчезновения 75-летнего Валерия Селина обнаружили. Дедушка не смог найти дорогу домой, потому что заблудился в городе.

В сообщении волонтерской организации сказано, что в день исчезновения, 1 июля, дедушка был в районе 16:40 у своей жены на работе, а после чего пошел домой и исчез. Поисковики подозревали, что мужчине могло стать плохо из-за жары, однако ни в одной из больниц пропавшего не оказалось. Спустя несколько часов дедушку нашли и подвезли до дома.

– Мне присылают фото. Я отправляю жене пропавшего. Она подтвердила: "Наш дед, наш!". Поисковики довозят теперь уже найденного пропавшего до дома, где у подъезда его ждёт жена. Выяснилось, что Валерий Григорьевич заблудился. Забыл свой адрес. Всегда помнил, а именно в этот день забыл. Такое часто случается с пожилыми людьми, – поделилась волонтер Олеся Пышкина.

Родственники пожилого человека поблагодарили всех неравнодушных, кто так или иначе помогал в поисках.