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Общество11 июля 2021 18:06

На Башкирию надвигается штормовой ветер

Спасатели МЧС срочно проинформировали о надвигающейся непогоде
Источник:kp.ru
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии сообщили о резком усилении ветра. Информация с штормовым предупреждением опубликована на сайте регионального главка МЧС. Спасатели сообщают о резком усилении ветра.

По данным ведомства, скорость ветра будет достигать при порывах 17 метров в секунду. Данные переданы со ссылкой на Башгидромет. Сообщается также, что в Мелеузовском и Кугарчинском районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.

В МЧС пояснили, что при скорости ветра от 13,9 до 17,1 м/сек качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки. В результате таких порывов могут опрокинуться щиты, светофоры, обвалиться деревья.