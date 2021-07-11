На Башкирию надвигается штормовой ветер

Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии сообщили о резком усилении ветра. Информация с штормовым предупреждением опубликована на сайте регионального главка МЧС. Спасатели сообщают о резком усилении ветра.

По данным ведомства, скорость ветра будет достигать при порывах 17 метров в секунду. Данные переданы со ссылкой на Башгидромет. Сообщается также, что в Мелеузовском и Кугарчинском районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.

В МЧС пояснили, что при скорости ветра от 13,9 до 17,1 м/сек качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки. В результате таких порывов могут опрокинуться щиты, светофоры, обвалиться деревья.