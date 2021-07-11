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Происшествия11 июля 2021 16:44

«Ехали домой, на отдых»: в Башкирии после серьезной аварии вся семья с двумя детьми попала в больницу

Страшное ДТП произошло в Салаватском районе
Источник:kp.ru
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Фото: «На земле Салавата»

Фото: «На земле Салавата»

В Салаватском районе после аварии попала в больницу семья с двумя детьми. ДТП произошло сегодня, 11 июля на дороге Кропачево-Месягутово-Ачит между иномаркой «Мицубиси Аутлендер» и «Ладой Калиной».

По словам очевидцев, отечественный автомобиль, следовавший со стороны Кропачево, развернуло на крутом повороте, после чего машина врезалась в иномарку, сообщает издание «На земле Салавата». В автомобиле ехала с Севера семья с двумя маленькими детьми.

– Ехали домой, на отдых, вчера были у родственников в Месягутово, двинулись дальше, вот, приехали, – цитирует родственника пострадавших издание.

В настоящий момент вся семья госпитализирована в Малоязовскую ЦРБ. Подробности ДТП уточняются.