В аварии между грузовиком и легковушкой под Уфой погибли два человека

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Уфимском районе сегодня, 11 июля, зарегистрирована смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике. По информации ведомства, столкновение произошло между грузовиком Skania и легковым автомобилем Kia Ceed.

Предварительно известно, что ДТП случилось на 21-м километре Западного обхода Уфы в четвертом часу дня. В результате произошедшего погибли два человека – водитель и пассажир легкового автомобиля.

В настоящий момент все детали случившегося уточняются. На месте работают сотрудники полиции.