Глава Башкирии откровенно высказался о прошедшей фольклориаде

Фото: folkloriada2021.com/

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в социальных сетях пост, в котором подвел итоги прошедшей в республике фольклориады. Руководитель региона выразил мнение, что «праздник мира и добра удался».

– Конечно, итоги фестиваля мы ещё будем подводить и подводить. Но уже сейчас могу сказать, что праздник мира и добра удался. Десятки концертов в селах и городах нашей республики, несколько суток прямых трансляций на телеканалах, тысячи публикаций в СМИ в разных уголках планеты, новые знакомства, настоящая дружба между странами-участницами, – отметил Хабиров.

Глава подчеркнул, что Россия, по его мнению, очень яркая и гостеприимная страна, которая открыта к диалогу и новым перспективам. Радий Хабиров поблагодарил всех, кто имеет отношение к мероприятию, пожелал всем мира, ярких впечатлений и здоровья.