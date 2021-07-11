В Башкирии зафиксировали рост младенческой смерти на 4%

За январь-май текущего года, по данным Росстат, в Башкирии наблюдается рост младенческой смерти на 4%.

По предоставленной информации, в 2021 году за первые пять месяцев зарегистрировано 103 новых случая смерти среди детей, возраст которых менее года. Этот показатель выше, чем в аналогичном периоде в 2020 году. Всего в прошлом году коэффициент смертельных случаев составлял 5,7 на тысячу новорожденных, однако уже сейчас он достиг 6,1 на тысячу младенцев, прирост составил 7%.

По России уровень смертей среди младенцев снизился – в 2020 году было зарегистрировано 2 667 погибших, а в 2021 – 2521. Самая тяжелая ситуация в Магаданской области.