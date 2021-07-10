Уфимец попал в неприятности во время авиашоу с истребителями

фото: Инстаграм "Русских Витязей"

В Уфе во время авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи» сотрудники полиции задержали молодого человека, который поднял в воздух квадрокоптер. Запуск дронов во время таких мероприятий строго запрещен. Сообщение об инциденте появилось в соцсетях «Русских Витязей».

фото: Инстаграм "Русских Витязей"

– Уважаемые зрители! Убедительная просьба! Никогда так не делать! Это опасно как для летчиков, так и для людей, находящихся на земле, – написано в аккаунте инстаграма пилотажной группы. – [Реакция сотрудников полиции] справедливый и логичный исход в данном случае! Из-за отсутствия серого вещества в голове этого молодого человека не должны страдать другие люди!

Авиапредставление «Русских Витязей» состоялось сегодня, 10 июля. Шесть истребителей кружили на Белой в честь закрытия Всемирной фольклориады и 80-летия УМПО. Когда пилоты начали шоу, проезжавшие по Бельскому мосту горожане побросали свои машины и стали снимать происходящее на камеры телефонов.