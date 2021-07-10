Уфимцы побросали свои машины на Бельском мосту, чтобы посмотреть авиашоу с истребителями

Уфимцы ставили свои авто на "аварийку" и наслаждались шоу Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 10 июля, в небе над набережной реки Белой в Уфе прошло авиашоу «Русских витязей». Демонстрационные полеты выполнили пилоты шести истребителей. Некоторые уфимцы были настолько увлечены зрелищем, что побросали свои машины на Бельском мосту, чтобы посмотреть, как самолеты выполняют эффектные трюки. Об этом сообщил корреспондент «КП-Уфа».

Горожане снимали представление на камеры телефонов Фото: Рустем АХУНОВ

Водители просто ставили свои машины на «аварийку», покидали их и смотрели шоу, снимая его на камеры телефонов. Несмотря на такой ажиотаж, серьезных пробок на мосту не образовалось, но движение на выезд из города для субботы было плотнее обычного.