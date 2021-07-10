В Башкирии 50 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В больницах Башкирии лежит 501 ковид-положительный пациент

В больницах Башкирии по состоянию на 10 июля лежит 501 пациент с коронавирусом, 50 из них находятся в тяжелом состоянии, восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

Прямо сейчас COVID-19 в регионе болеют 2139 жителей, 1638 человек переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома.

Напомним, сегодня Башкирия установила антирекорд по новым случаям коронавируса – за сутки его выявили у 205 человек (всего – 43141). Выздоровели при этом 167 пациентов (всего – 40 357), еще шесть жителей скончались (всего – 646).