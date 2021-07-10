Суточный прирост зараженных COVID-19 в Башкирии перевалил за 200 человек

Число новых случаев COVID-19 в Башкирии продолжает стремительно расти

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 205 человек. Это рекордный прирост зараженных с начала пандемии. По официальным данным, всего на территории республики зарегистрирован 43 141 случай инфицирования. Статистику на 10 июля озвучил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 увеличилось еще на шесть человек. За все время жертвами инфекции стали 646 пациентов. Выздоровели 40 357 жителей, 167 – за минувшие 24 часа.

Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров в третий раз перенес новые ограничения для жителей, не привившихся от коронавируса.