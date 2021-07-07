В небе над Уфой пролетят истребители

фото: мэрия Уфы

В субботу, 10 июля, в небе над Уфой выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Представление приурочено к 80-летию со дня эвакуации моторных заводов и конструкторских бюро. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России выполнит демонстративные полеты на шести истребителях: двух Су-30СМ и четырех Су-35С.

Шоу можно будет посмотреть на набережной реки Белой с 17:00 до 18:00 по местному времени.

Пилотажная группа «Русские Витязи» – единственная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель».