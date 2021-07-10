Эмир Кустурица прилетел в Уфу, чтобы выступить с концертом на Всемирной фольклориаде

Эмир Кустурица Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минувшей ночью, 9 июля, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прилетел в Уфу, чтобы дать здесь концерт со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Коллектив выступит сегодня вечером на церемонии закрытия VI Всемирной фольклориады. Ранее именитый режиссер уже посещал столицу Башкирии – в 2019 году он был гостем фестиваля «Сердце Евразии». О своем первом визите Кустурица вспомнил во время интервью по прилете в Уфу.

– Мне очень понравилось в первый раз здесь […] мне запомнились природа и люди – то, что для меня играет самую главную роль. [На концерте] нам надо сделать людей happy (счастливыми – прим. авт.) и чтобы они чувствовали нашу мощь. Я думаю, что фестиваль [Всемирной фольклориады] – это последний ресурс мировой культуры – кино и театр в пандемию уже не будут такими, какими были раньше. Фестиваль – очень знаковая вещь для мировой культуры, – рассказал Кустурица.

Концерт, посвященный завершению семидневной Всемирной фольклориады, начнется сегодня в 17:30 на площадке амфитеатра Конгресс-холла «Торатау». После выступления артистов жителей ждет лазерное шоу и салют.