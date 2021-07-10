Сегодня в Уфе состоится церемония закрытия Всемирной фольклориады: программа мероприятий

фото: мэрия Уфы

Сегодня, 10 июля, в Уфе состоится церемония закрытия VI Всемирной фольклориады. Мероприятие международного масштаба проходило в столице Башкирии и еще 22 муниципалитетах с 3 июля.

В завершающий день фольклориады на площадке амфитеатра Конгресс-холла «Торатау» в Уфе запланированы несколько мероприятий – какие именно, рассказали мэрии.

Программа начнется в 17:00 с авиашоу. Над городом пролетит пилотажная группа «Русские Витязи». Полеты будут выполнять истребители – два Су-30СМ и четыре Су-35С.

После авиапредставления на сцене амфитеатра выступит хор имени Пятницкого, госансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, группа «Аргымак» и фольклорные коллективы стран-участниц фольклориады. Хедлайнером концерта станет знаменитый сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица и группа «The No Smoking Orchestra».

В 22:50 состоится лазерное шоу и салют.

Для развоза жителей города по домам будут работать дополнительные автобусы. После 23:00 они соберутся возле торгового комплекса «Пушкинский» (ул. Пушкина, 35а).

Трансляция с церемонии закрытия фольклориады будет вестись на телеканалах БСТ, Башкортостан 24 и в трех фан-зонах в парках «Волна», «Первомайский» и «Демский».