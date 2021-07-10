Уфимец за рулем «Крайслера» вылетел в кювет на федеральной трассе и погиб

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 10 июля, на трассе в Туймазинском районе Башкирии насмерть разбился водитель. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Авария случилась в шестом часу утра на 1322 километре автодороги М5. По предварительным данным, 35-летний уфимец за рулем Chrysler PT Cruiser не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм водитель скончался до приезда бригады медиков. В обстоятельствах ДТП разбирается региональная Госавтоинспекция.

Напомним, минувшей ночью в одном из районов Башкирии легковушка врезалась в мотоцикл, на котором ехали два человека – оба скончались на месте.