В Башкирии легковушка врезалась в мотоцикл, на котором ехали двое молодых мужчин – погибли оба

фото: ГИБДД РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии в полночь 10 июля произошло ДТП с двумя погибшими. Они ехали на мотоцикле, в который врезалась легковушка. Об аварии рассказали в ГИБДД республики.

Дорожный инцидент произошел на 58 километре трассы Юлдыбаево-Акъяр-Сара: 19-летний местный житель за рулем Skoda Octavia въехал в попутный мотоцикл «ИЖ Планета». На двухколесном транспорте находились два человека: 24-летний водитель и 20-летний пассажир. Оба от полученных травм скончались на месте происшествия.

– Мотоциклист не имел водительского удостоверения, а погибшие в момент столкновения были без мотошлема. Со слов водителя легковушки, у «ИЖ Планета» не горел заданий фонарь, а на одежде мотоциклиста и его пассажира отсутствовали светоотражающие элементы, – передали в башкирской Госавтоинспекции.

Ведомство проводит расследование по факту смертельного ДТП.