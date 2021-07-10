«Прокуратура усмотрела «мертвые души»: Минспорта Башкирии ответило на обвинения в коррупции

В Минспорта провели внутреннюю проверку после возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Министерство спорта Башкирии ответило на обвинения в коррупционных нарушениях, которые прокуратура обнаружила во время проверки. Ведомство опубликовало официальный комментарий на своем сайте.

Напомним, накануне прокуратура республики заявила, что выявила в Минспорта нарушения в предоставлении сведений о доходах и имуществе сотрудников и случаи сокрытия банковских счетов. В подведомственным министерству учреждения были обнаружены конфликт интересов и фиктивное трудоустройство «с целью хищения бюджетных средств». После массовых проверок Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В Минспорта выявленные нарушения, касающиеся данных о доходах и имуществе сотрудников, объяснили тем, что у некоторых госслужащих есть старые незакрытые счета, «которые имеют либо нулевой, либо незначительный баланс».

– Все факты, указанные в представлении, рассмотрены с участием представителей прокуратуры, частично устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – добавили в ведомстве.

По поводу возбуждения уголовного дела в Минспорта тоже высказались. Там отметили, что «прокуратура усмотрела «мертвые души» в подведомственном учреждении». Во время внутренней проверки, продолжает министерство, «мертвые души» выявлены не были – «все указанные сотрудники осуществляли трудовую деятельность в учреждении». Ведомство заявило о готовности предоставить материалы своей проверки в правоохранительные органы.