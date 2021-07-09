Прокуратура нашла коррупцию в Минспорта Башкирии

Прокуратура проверила Минспорта и нашла там нарушения

Прокуратура Башкирии нашла коррупционные нарушения в министерстве молодежной политики и спорта республики, а также в подведомственных ему учреждениях. Отметим, что совсем недавно орган был разделен на два отдельных ведомства – министерство спорта и госкомитет по молодежной политике. Перед реорганизацией в Минспорта прошли прокурорские проверки, которые обнаружили «случаи предоставления сотрудниками […]недостоверных сведений о доходах и сокрытия банковских счетов, искажения сведений об имуществе».

– Почти 20 служащих занизили суммы полученных доходов, неверно указали площадь находящегося в собственности недвижимого имущества, укрыли сведения о банковских счетах, – заявили в надзорном ведомстве.

В подведомственных Минспорту учреждениях были выявлены факты укрытия имущества и доходов со стороны руководства. Также имелись случаи конфликта интересов. В одном из спортивных учреждений инспекция установила нашла фиктивное трудоустройство работника с целью хищения бюджетных денег.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный комитет. Там было принято решение возбудить уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.