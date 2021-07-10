В Башкирии смертность за пять месяцев 2021 года выросла почти на 13%

В Башкирии с января по май 2021 года скончались более 23 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии по итогам первых пяти месяцев 2021 года смертность население выросла на 12,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общероссийский показатель смертности составил 16,7%. Об этом говорят данные Росстата, опубликованные 9 июля.

Всего за январь-май текущего года в республике скончались 23 818 человек (в 2020 – 21 101). Одновременно с ростом смертности сокращается рождаемость – пока на 4,7%: за те же пять месяцев в регионе родились 15 722 ребенка (в 2020 – 16 498). Естественная убыль населения Башкирии составила 8096 человек (в 2020 – 4603).

Ранее «КП-Уфа» писала, что смертность за первые три месяца 2021 года в Башкирии выросла на 21%.