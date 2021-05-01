В Башкирии смертность за первые три месяца 2021 года выросла на 21%

В Башкирии с каждым месяцем 2021 года растет смертность от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии уровень смертности за январь-март 2021 года вырос на 21,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот показатель также увеличился (на 21,8%), если сравнивать только март 2021 и 2020. Об этом в своей официальной статистике сообщает Росстат.

По данным статистического ведомства, за первые три месяца текущего года в республике скончались 15 031 человек (+2640 к прошлогоднему периоду). Родилось при этом 9785 детей (-4). Естественная убыль населения составила 5246 человек.

В Башкирии наблюдается и рост младенческой смертности (на 23%): 68 детей до одного года умерли за январь-март 2021-го и 55 – за тот же отрезок 2020-го.

Коронавирус в статистике смертности тоже нашел свое место. С начала текущего года по март включительно скончались 785 ковид-положительных пациентов, непосредственно от инфекции умерли только 280. У остальных COVID-19 не был основной причиной смерти. Летальность от коронавируса с каждым месяцем 2021 года растет (в то время как заболеваемость, согласно данным регионального оперштаба, падает): в январе жертвами инфекции стали 63 человека, в феврале – 93, в марте – 124.