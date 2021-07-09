Ближайшая неделя в Башкирии будет дождливой и пасмурной

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю. Пока что, судя по предоставленным данным, жителей Башкирии ожидает пасмурная дождливая погода.

Уже в эти выходные температура воздуха понизится с 30 до 23° днем, ночью – 14-17°. В субботу, 10 июля, будет небольшой дождь, а уже в воскресенье ожидаются более сильные осадки.

Всю следующую неделю после выходных будет около 25°днем и около 13-16° ночью. Ближе к следующим выходным температура несколько повысится, снова достигнув 30°. Начиная с 19 июля республику ожидает ясная погода.