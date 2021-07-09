В Уфе следком проверит сообщение о пансионате, где старики лежат в фекалиях

Фото: соцсети

Следственный комитет Башкирии сообщил о том, что намерен провести проверку по факту надлежащего оказания услуг в пансионате «Долголетие», который расположен на Речной улице в Уфе.

Решение о начале доследственной проверки по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было принято после появившегося сообщения от местной жительницы о том, что она забрала из учреждения свою мать из-за ужасающих, по ее словам, условий в пансионате.

– Старики все с язвами, грязные, голодные, одна лежала, видимо, избитая, потому что держалась за лицо. Лежачие больные находятся на втором этаже, где крутая лестница и все, выхода больше нет. <..>Бабушка наша вся с гнойными глазами, все лежат на простых матрасах без простыней. Одна женщина вся в фекалиях. При громких звуках все начали вжимать головы в плечи от страха. Ходячих больных не выпускают погулять, телевизора, радио нет, с утра до ночи они слушают только стоны тяжелобольных — это ад на земле, – написала уфимка в социальных сетях.

В настоящий момент следователи намерены опросить сотрудников учреждения, постояльцев и руководство, а также «провести иные следственные действия, направленные на проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам».