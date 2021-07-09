В Башкирии горит 77 гектаров леса

В Белорецком районе горит лес

В Башкирии горит лес на площади в 77 гектаров. Огонь вспыхнул на территории Авзянского лесничества в Белорецком районе. Пожар локализован. На тушении сейчас работают 38 человек и 16 единиц техники, сообщил утром 9 июля Минлесхоз республики. Накануне об этом лесном пожаре рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Всего в этом году в Башкирии было зарегистрировано 195 лесных пожаров: 72 возникли из-за неосторожного обращения с огнем, 30 перешли с земель иных категорий, 91 вспыхнул от природных факторов и два – от техногенного объекта. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 2186,8 гектара.