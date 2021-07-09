Жители Башкирии массово жалуются на запах гари

В администрацию Белорецкого района поступило множество сообщений о задымлении и запахе дыма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера утром, 8 июля, жители Белорецкого района Башкирии почувствовали запах гари. Глава района Андрей Иванюта рассказал, что к нему в администрацию на этот счет поступило множество звонков от встревоженных людей.

– С 10 утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило множество сообщений о задымлении и едком запахе дыма. Беспокоятся и горожане, и жители сел. В Белорецком районе с 6 июля пожар в Узянском участковом лесничестве, уже более 50 гектаров. Службы на месте, делают все возможное, – сообщил в своих социальных сетях Иванюта.

По словам специалистов, смог в Белорецкий район пришел с ветром с северо-востока страны, где сейчас горят леса в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях.