В семи ДТП с междугородними такси в Башкирии шесть человек погибли и 10 пострадали

фото: ГИБДД РБ

С начала текущего года в Башкирии было зарегистрировано семь ДТП с участием междугородних такси марки «Лада Ларгус». В этих авариях шесть человек погибли и 10 – пострадали. Данные ГИБДД были озвучены 8 июля на правительственном заседании, посвященном вопросам пассажирских перевозок службами такси.

Поводом для совещания стала трагедия, произошедшая 2 июля: при столкновении двух легковушек и двух большегрузов погибли шесть человек. Все жертвы находились в салоне автомобиля «Лада Ларгус», водитель которого занимался междугородними перевозками.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Рафита Ягафарова, в республике выдано 5021 разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси. 511 таких документов оформлено на автомобили марки «Ларгус». С начала текущего года Госавтоинспекция арестовала шесть легковых такси за нарушения правил перевозок.