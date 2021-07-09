Отпуск испорчен: пассажиры самолета Уфа-Сочи устроили скандал в аэропорту

Возмущенные люди собрались в здании аэропорта Фото: Вся Уфа

В уфимском аэропорту пассажиры устроили скандал из-за длительной задержки рейса.

Телеканал «Рен-ТВ» сообщает, что пассажиры рейса Уфа-Сочи не могли вылететь в сторону южного курорта целых 10 часов. Разумеется, что люди возмутились такой ситуации и начали эмоционально разговаривать с представителем авиаперевозчика, который попытался объяснить ситуацию.

Как оказалось, 4 июля возникла неисправность самолета, и механикам пришлось ждать, когда им привезут необходимую деталь из Москвы. По предварительной информации, до Сочи жители Башкирии все же добрались – но на резервном самолете, который прилетел за ними из Самары.

Напомним, что ранее мы писали о бортпроводнице, которая в уфимском аэропорту спасла младенца.