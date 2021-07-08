«Мать плакала от радости»: бортпроводница рассказала, как спасла жизнь младенцу в самолете «Уфа-Сочи»

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Несколько дней назад в аэропорту Уфы произошло настоящее чудо: бортпроводница спасла от смерти грудного младенца. За 20 лет работы на воздушных судах Наталья Ананских впервые оказалась в такой внештатной ситуации, но не растерялась. ЧП едва не случилось в самолете, который должен был вылететь из башкирской столицы в Сочи.

В тот день воздушное судно авиакомпании «Nordwind» должно было отправиться по маршруту «Уфа-Сочи». Внезапно самому маленькому пассажиру рейса стало плохо. После кормления грудной младенец стал биться в судорогах, у него посинели губы, а затем остановилось дыхание. Врача на борту не оказалось и малышу вызвали скорую помощь. Не дожидаясь приезда бригады, бортпроводница Наталья Ананских сделала ребенку сердечно-легочную реанимацию. Благодаря ее действиям, к приезду медиков жизни малыша уже ничего не угрожало.

- Реанимация шестимесячному ребенку отличается от реанимации взрослому человеку – нужно правильно рассчитать силу, чтобы не травмировать грудную клетку ребёнку. После непрерывных попыток реанимации мне удалось привести малыша в сознание. Мать плакала от радости, пассажиры аплодировали. Скорая помощь по приезде осмотрела малыша и дала разрешение совершить полет, - рассказала Наталья Ананских корреспондентам ГТРК «Башкортостан».