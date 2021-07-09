Стали известны новые даты проведения финала WorldSkills Russia

Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» изначально планировали провести в Уфе с 21 по 25 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минпросвещения России объявило новые даты проведения финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Изначально мероприятие планировалось провести в Уфе с 21 по 25 июля, но из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией, его пришлось перенести на более поздний срок.

Новые запланированные даты первенства – 25-29 августа.

Роспотребнадзор также отметил необходимость наличия вакцинации против ковида у всех совершеннолетних, присутствующих на площадках мероприятия. А конкурсанты и эксперты всех возрастов должны иметь отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, вчера в Башкирии зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд. За сутки заразились 196 человек, умерло – шесть.