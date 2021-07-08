В Башкирии зафиксировали очередной антирекорд по COVID-19: заразились 196, скончались шесть человек

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 196 человек, а выздоровели - 320 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 196 жителей – это самый высокий прирост зараженных с начала пандемии. Суточный максимум инфицированных в республике обновляется с понедельника, 5 июля. Всего не территории региона официально зарегистрировали 42 741 случай COVID-19.

За все время по выздоровлению от коронавируса с учета снято 40 007 человек, 320 из них – за последние 24 часа.

Число умерших продолжает стремительно расти: в течение прошедших суток скончались шесть пациентов, всего жертвами инфекции в Башкирии стали 635 человек.

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 690 763 жителей республики, второй –398 921.