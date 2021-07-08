Хабиров вручил почетную грамоту подростку, который спас тонущего ребенка

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Сегодня, 8 июля, глава Башкирии Радий Хабиров вручил почетную грамоту 15-летнему Даниру Махамадиеву из Абзелиловского района, который спас тонущего ребенка. Благодарность, помимо юноши, получил его учитель по технологии и ОБЖ Азамат Асылгужин – именно педагог научил школьника оказывать первую медицинскую помощь.

Напомним, Мухамадиев совершил подвиг 30 июня. Отдыхая на пляже реки Кизил около деревни Равилово, он заметил ушедшего под воду ребенка. Восьмиклассник бросился на помощь малышу, вытащил его на сушу и сделал искусственное дыхание, сохранив ему жизнь.