В Башкирии 15-летний подросток героически спас ребенка

Фото: глава Башкирии

В Абзелиловской районе 15-летний Данир Мухамадиев спас ребенка из воды. Об этом сообщил в своем посте в социальных сетях глава республики Радий Хабиров. По его словам, все произошло на реке Кизил около деревни Равилово.

– В свои юные годы он уже настоящий герой - на реке Кизил спас мальчика. Причем не просто вытащил ребенка из воды - он сделал ему искусственное дыхание, – поделился руководитель региона, отметив, что взрослые «примчались позже».

Данир воспитывается в многодетной семье вместе тремя братьями и сестрой. Глава республики поблагодарил родителей подростка – Аклиму и Карима Мухамадиевых за достойное воспитание.