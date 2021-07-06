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Происшествия6 июля 2021 17:41

Бортпроводница авиарейса «Уфа – Сочи» спасла жизнь грудному младенцу

Стюардесса Наталья Ананских реанимировала потерявшего сознание малыша
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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ЧП едва не произошло во время стоянки самолета уфимском аэропорту

ЧП едва не произошло во время стоянки самолета уфимском аэропорту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший понедельник, 5 июля, на рейсе «Уфа-Сочи» авиакомпании «Nordwind Airlines» произошло настоящее чудо. Во время полета грудному ребенку резко стало плохо, но врача на борту не оказалось. Тогда бортпроводница Наталья Ананских оказала ребенку неотложную помощь и фактически спасла ему жизнь. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Случай подтвердили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима.

В свою очередь, в авиакомпании «Nordwind» рассказали подробности произошедшего. Как оказалось, малышу стало плохо после грудного вскармливания. У ребенка начались судороги, посинели губы, младенец потерял сознание, а вскоре у него остановилось дыхание. Экипаж воздушного судна вызвал скорую помощь, но счет уже пошел на минуты.

Тогда бортпроводница Наталья Ананских провела сердечно-легочную реанимацию, и ребенок пришел в сознание.

- К моменту приезда скорой помощи, ребенок уже спал на руках матери, - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Остаток полета младенец находился под чутким наблюдением родителей. Они поблагодарили Наталью за спасение их малыша.