В Башкирии придумали штрафстоянку для бродячих коров

Фото: Андрей Иванюта/Вконтакте

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети Вконтакте обратил внимание на проблему бродячего скота. По его словам, люди все чаще жалуются на бесконтрольно гуляющих коров и лошадей, а те ломают заборы, уничтожают посевы и нередко становятся виновниками ДТП.

– 12 дорожно-транспортных происшествий с животными произошли в районе только за полгода. Особенно опасно встретить скот на дороге ночью. Не всегда хозяева следят за своими животными или готовы нанимать пастуха. Но штрафы дороже. А в случае аварии или гибели человека по вине бродячего скота проблемы и ущерб несопоставимы, – отметил Иванюта.

По его словам, в районе на Укшуке организовали пункт временного содержания бродячих животных, куда будут помещать вольно пасущийся скот, а в случае наличия бирки, информацию о животном передадут хозяину.

Глава района отметил, что содержание животного в таком пункте обойдется хозяину в 2853 рубля в первые сутки, 1800 – за последующие, плюс расходы на транспорт и ветеринара. Также придется платить и штраф за нарушение правил выпаса - от 1000 до 3000 рублей.