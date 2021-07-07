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Общество7 июля 2021 11:27

Депутат от Башкортостана выдвинулся в Думу от «Гражданской платформы»

Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы от Башкортостана, возглавил список партии «Гражданская платформа».
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Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы, председатель Политического комитета «Гражданской Платформы»

Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы, председатель Политического комитета «Гражданской Платформы»

Такое решение приняли единогласно делегаты очередного съезда, прошедшего накануне в Москве. В нем поучаствовали порядка 100 членов «Гражданской платформы» со всей страны.

Вторым номером в списке идет четырехкратный кавалер Ордена Мужества Сергей Милицкий, заместитель председателя федерального политического комитета партии, третий – Валерий Вакарюк, секретарь ФПК «Гражданской платформы».

- Мы по-прежнему остаемся активной частью российской власти, - отметил в своем выступлении Рифат Шайхутдинов. – Наша программа основывается на поддержке малого и среднего предпринимательства, на развитии импортозамещения в России. На сегодняшний день МСП составляет почти четверть ВВП страны. Когда как в ведущих экономиках его доля достигает 50-60 процентов, нам есть куда расти. Предпринимательство – это формирование городских бюджетов, это рабочие места, это благополучие тысяч семей по всей стране.

«Гражданская платформа» определилась с 246 кандидатами на выборы всех уровней, сформировала 41 региональную группу, 61 кандидат выдвинут по одномандатным округам.

Представителям «Гражданской платформы» не нужно собирать подписи для выдвижения, так как партия имеет фракции в региональных парламентах.

Рифат Шайхутдинов заострил внимание на том, что партия сознательно не включает в список медийных персон, так как опирается на профессионалов, на свою специализацию.

Рифат Шайхутдинов впервые был избран депутатом Государственной Думы в 2003 году. На данный момент входит в состав Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, возглавляет Экспертный совет по МСП и межфракционную рабочую группу по импортозамещению и созданию рынков для отечественного бизнеса.

Был автором многочисленных федеральных мер поддержки российских предприятий. За время последнего депутатского срока – с 2016 года привлек более 3 миллиардов рублей инвестиций в экономику Башкортостана.