В Уфе достроили проблемные многоэтажки рядом с рынком

В Уфе достроили проблемный ЖК на улице Гурьевской Фото: Минстрой РБ

В Уфе закончили строительство жилого дома на улице Гурьевской, который должны сдать в эксплуатацию еще 2019 году.

В министерстве строительства Башкирии сообщили, что застройщик начал работы на объектах еще в далеком 2015 году. Планировалось, что жильцы смогут въехать в свои квартиры в двух домах в 2019 году. Но из-за финансовых проблем застройщик не смог выполнить свои обязательства, а дольщики так не получили жилье.

В итоге два жилых дома смогли достроить лишь в 2021 году. Всего в жилом комплексе приобрели жилье 416 участников долевого строительства.

Напомним, что в центре Уфы есть еще одна многоэтажка, в которой жильцы так и не смогли получить желанные квартиры. Речь идет о печально известном недострое на пересечении улиц Кирова и Пархоменко, где нашли тело пропавшей студентки Гузели Газетдиновой.