В Уфе экс-председатель ЖСК «Дуслык» строя отправится за решетку за мошенничество

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-09T09:32:06+03:00

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Кировский районный суд вынес приговор в отношении 66-летнего бывшего председателя ЖСК «Дуслык-строй», который скрывался на Кипре. Он обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Напомним, что Валерий Денисов выступал заказчиком и главным инвестором строительства многоэтажки в центре Уфы на пересечении улиц Кирова и Пархоменко.

Злоумышленники заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на сумму более 307 млн. руб. Но свои обязанности они выполнять не собирались, а потратили деньги на собственные цели.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вину он не признал.

Напомним, что в этом долгострое в феврале 2018 года нашли тело 21-летней студентки – она свела счеты с жизнью. Тогда на объект поставили охрану, и туда не мог проникнуть любой желающий.