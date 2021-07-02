В Башкирии простились с летчиком, который погиб при крушении вертолета Ми-8

фото: администрация Стерлитамака

Сегодня утром, 2 июля, в башкирском городе Стерлитамаке состоялась церемония прощания с летчиком третьего класса и старшим лейтенантом Рамилем Сулеймановым. Он погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти. О прошедшей панихиде рассказали в городской администрации.

– Рамиль был уроженцем Стерлитамака. Он окончил школу № 1 и поступил в Краснодарское авиационное училище на специальность «лётчик-истребитель». Два года Рамиль учился на вертолётчика в Воронеже и продолжил учёбу в Сызранской военной академии. В Росгвардии он работал четыре года, – рассказали в мэрии.

фото: соцсети

Напомним, трагедия случилась 24 июня во время тренировочного полета возле деревни Корпикюля Гатчинского района. На борту рухнувшего вертолета находились трое офицеров, среди которых был Рамиль. Выжить не удалось никому. Известно, что экипаж до последнего уводил падающее судно от домов населенного пункта.