При крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти погиб уроженец Башкирии

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24 июня в Ленинградской области во время тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились трое офицеров: майор, капитан и старший лейтенант. Выжить не удалось никому из них.

Одним из погибших членов экипажа оказался уроженец башкирского города Стерлитамака, старший лейтенант, помощник штурмана первого звена Рамиль Сулейманов. Как рассказывают его знакомые и близкие в соцсетях, мужчина «с детства мечтал о небе и упорно шел к своей мечте».

По данным коллег из kp.ru, вертолет потерпел крушение возле деревни Корпикюля Гатчинского района. Он упал между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин. Известно, что экипаж до последнего уводил падающее судно от домов населенного пункта. Предварительная причина аварии – отказ двигателя. Военные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним