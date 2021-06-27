В Уфе активно объявили поиски пропавшего 17-летнего подростка

Фото: Лиза Алерт Башкортостан

В Уфе пропал 17-летний Айрат Ахметгалин, передали волонтеры башкирского отделения «Лиза Алерт». Подросток вышел из дома 25 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Объявление о начале поисков появилось в ночь с 25 на 26 июня. С тех пор его ищут полиция и неравнодушные.

Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза.

Был одет: черная футболка, темные шорты с оранжевыми рисунками, черные резиновые шлепки.

Если вы что-то знаете о местоположении подростка или где-то его видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.