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Общество27 июня 2021 17:31

«Будете плавать»: ливнем затопило дороги на севере Уфы

Последствиями непогоды поделились жители столицы в социальных сетях
Источник:kp.ru
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня, 27 июня, жаркая погода сменилась резким, шквалистым ветром и сильным ливнем. Последствием такого ухудшения погоды стал настоящий потоп. Больше всего пострадала северная часть Уфы. Сообщения от очевидцев поступают с Черниковки, Трамвайной улицы, выезда из города в Шакшу, а также в Сипайлово.

По опубликованным видеокадрам видно, что больше всего пострадала проезжая часть. Через дорогу из-за потока воды сложно пробираться как пешеходам, так и автомобилям.

О потопе сообщили и жители одного из домов в Черниковке. В качестве доказательства она также прикрепила фотографию

Фото: соцсети

Фото: соцсети

– Будете плавать. Не покупайте квартиру. Черниковка. ЖК «Квартал мира 2». Квартиры топит, – написала местная жительница.

Стоит отметить, что в центре и в других частях города осадков не наблюдается.