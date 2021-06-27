«Будете плавать»: ливнем затопило дороги на севере Уфы

Фото: соцсети

Сегодня, 27 июня, жаркая погода сменилась резким, шквалистым ветром и сильным ливнем. Последствием такого ухудшения погоды стал настоящий потоп. Больше всего пострадала северная часть Уфы. Сообщения от очевидцев поступают с Черниковки, Трамвайной улицы, выезда из города в Шакшу, а также в Сипайлово.

По опубликованным видеокадрам видно, что больше всего пострадала проезжая часть. Через дорогу из-за потока воды сложно пробираться как пешеходам, так и автомобилям.

О потопе сообщили и жители одного из домов в Черниковке. В качестве доказательства она также прикрепила фотографию

Фото: соцсети

– Будете плавать. Не покупайте квартиру. Черниковка. ЖК «Квартал мира 2». Квартиры топит, – написала местная жительница.

Стоит отметить, что в центре и в других частях города осадков не наблюдается.