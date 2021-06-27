Фельдшер скорой помощи погибла в ДТП в Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Калтасинском районе Башкирии минувшей ночью произошла смертельная авария. Машина скорой помощи вылетела в кювет и опрокинулась. На месте происшествия скончалась фельдшер.

По информации ГИБДД республики, ДТП зафиксировано на первом километре дороги Старые Калтасы-Краснохолмский. За рулем автомобиля находился 60-летний водитель, вместе с ним была также и 42-летняя фельдшер скорой помощи.

– 60-летний водитель за рулём УАЗ допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, – передали в ведомстве.

В результате произошедшего женщина скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство.